Культура

Киноклуб «Ленфильма» представит свою программу на фестивале «Западные ворота»

В специальную программа фестиваля «Западные ворота» войдут фильмы киноклуба «Ленфильма», представленные аудитории в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фестиваля.

«Более века на «Ленфильме» снимаются кино. Но "Ленфильм" не только старейшая и известнейшая киностудия нашей страны. Сегодня это еще и популярное место встреч, обсуждения новых фильмов и важных социальных тем. Вот уже несколько лет на "Ленфильме" действует "Киноклуб" - дискуссионная площадка, привлекающая в первую очередь молодежь», - рассказали организаторы фестиваля.

Каждую среду в рамках «Киноклуба» проходят показы новых, как правило уникальных фильмов, после просмотра которых проходит общение с их авторами и обсуждение с экспертами. Для многих молодых режиссеров такое представление работ – отличная возможность испытать себя, отстоять свою точку зрения, добавили организаторы фестиваля.

Специальная программа фестиваля «Западные ворота» включит в себя фильмы «Киноклуба», представленные аудитории в 2021 году:

«Глубже!» режиссера Михаила Сегала;

«Пальмира» режиссера Ивана Болотникова;

«Цой» режиссера Алексея Учителя;

«Рок» режиссера Алексея Учителя;

«Я свободен» режиссера Ильи Северова;

«Сквозь черное стекло» режиссера Константина Лопушанского;

«Тобол» режиссера Игоря Зайцева.

Подробности о фильмах читайте на официальных ресурсах кинофестиваля:

Сайт: http://westerngate.tilda.ws/

ВК: https://vk.com/westerngate

Инстаграм: https://www.instagram.com/westerngate.fest/

Фейсбук: https://www.facebook.com/westerngate.fest