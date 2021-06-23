Киноклуб «Ленфильма» представит свою программу на фестивале «Западные ворота»

В специальную программа фестиваля «Западные ворота» войдут фильмы киноклуба «Ленфильма», представленные аудитории в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фестиваля.
«Более века на «Ленфильме» снимаются кино. Но "Ленфильм" не только старейшая и известнейшая киностудия нашей страны. Сегодня это еще и популярное место встреч, обсуждения новых фильмов и важных социальных тем. Вот уже несколько лет на "Ленфильме" действует "Киноклуб" - дискуссионная площадка, привлекающая в первую очередь молодежь», - рассказали организаторы фестиваля.
Каждую среду в рамках «Киноклуба» проходят показы новых, как правило уникальных фильмов, после просмотра которых проходит общение с их авторами и обсуждение с экспертами. Для многих молодых режиссеров такое представление работ – отличная возможность испытать себя, отстоять свою точку зрения, добавили организаторы фестиваля.
Специальная программа фестиваля «Западные ворота» включит в себя фильмы «Киноклуба», представленные аудитории в 2021 году:
Подробности о фильмах читайте на официальных ресурсах кинофестиваля:
Сайт: http://westerngate.tilda.ws/
ВК: https://vk.com/westerngate
Инстаграм: https://www.instagram.com/westerngate.fest/
Фейсбук: https://www.facebook.com/westerngate.fest
*в программе возможны изменения