Культура

В Пскове пройдет выставка, посвященная латышскому писателю

Псковская областная библиотека приглашает псковичей на уникальную выставку-диалог «Рисуй и рифмуй», посвященную латышскому писателю, художнику, иллюстратору, графику Албертсу Кроненбергсу, который в 1921 году жил и работал в Пскове. Мероприятие состоится 6 июля в 12.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Инициаторами и организаторами выставки выступают Консульство Латвийской Республики в Пскове, мэрия города Юрмала (Латвия), Дом-музей Аспазии в Юрмале (филиал Юрмальского городского музея, Латвия), Общество «Кроненбергс и друзья» (Латвия); партнером – Псковская областная универсальная научная библиотека.

Организаторы отметили, что в рамках 100-летнего юбилея пребывания Албертса Кроненбергса в Пскове зрителей и участников ждет интересная программа.

Так, онлайн-презентация, которую проведет руководитель музея «Дом Аспазии» в Юрмале (филиал Юрмальского городского музея) Ария Ванага, включит архивные фотографии, рисунки, малоизвестные факты жизни художника и детского писателя.

На выставке можно будет увидеть книги его авторства и оформления на латышском и русском языках, журналы с иллюстрациями художника; коллекционную монету, выпущенную в 2015 году Банком Латвии; конверт и марки, посвященные 130-летию со дня рождения Албертса Кроненбергса. Подробности о содержании выставки псковичи узнают «из первых уст» советника-руководителя консульства Латвийской Республики в Пскове госпожи Эвии Думпе.

«Юных зрителей порадуют рисунки, открытки по мотивам произведений художника, которые они смогут раскрасить и получить вместе с цветным вариантом в подарок. Отдельным сюрпризом будет видео-чтение фрагментов книги Албертса Кроненбергса "Маленький пастушок" на русском языке Платоном Ланским (Латвия)», - рассказали в библиотеке.

Свою часть диалога готовит и псковская сторона. Елена Киселева, заведующая отделом краеведческой литературы библиотеки, расскажет о псковском периоде жизни и творчества А. Кроненбергса. Воспитанники творческой школы-студии «Полосатый кот» (Псков) представят свои работы по мотивам творчества и «в технике» А. Кроненбергса, рассказала руководитель Международного библиотечного центра Наталья Митрофанова.

Запись на мероприятия проводят по телефону: 72-28-63 (кроме воскресенья).