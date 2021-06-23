Культура

Президент России подписал указ «О 225-летии со дня рождения А.С. Пушкина»

5 июля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, регламентирующий процесс подготовки к значимой для мировой культуры дате - 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина. В документе, в частности, предписано, правительству РФ в трехмесячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования и утвердить его состав, а также разработать и утвердить план основных мероприятий. Указ «О 225-летии со дня рождения А.С. Пушкина» опубликован на сайте президента России.

Отдельной строкой в документе, в частности, прописана реализация проекта Института русской литературы (Пушкинского Дома) Российской академии наук по оцифровке рукописного фонда учреждения и созданию научно-просветительского ресурса «Пушкин цифровой». Также особыми пунктами в указе выделены осуществление комплекса мер по реставрации, ремонту, оборудованию, созданию новой экспозиции «Музей А.С. Пушкина в Гурзуфе» в Крымском литературно-художественном мемориальном музее-заповеднике и оказание финансовой и научно-методической помощи Дому-музею А.С. Пушкина в Кишинёве (Республика Молдова) в проведении реконструкции мемориальных зданий и создании новой экспозиции.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном музее-заповеднике «Михайловское», по поручению министерства культуры РФ именно псковский музей вел основную работу по сбору заявок и предложений по подготовке и проведению юбилейных торжеств в пушкинских музеях страны.

«Среди основных направлений работы, которую хотелось бы провести собственно в «Михайловском», — рассказал директор заповедника Георгий Василевич — реставрация пушкинских ландшафтов, открывающихся от домов-музеев; создание пяти новых экспозиций, в том числе и в мемориальной усадьбе «Михайловское»; создание новых, современных условий для посетителей, в том числе пользующихся новейшими гаджетами; обеспечение музейных служб (а их в «Михайловском» сейчас более двадцати) современными техническими средствами; пополнение фондовых коллекций». Отдельно Георгий Василевич выделил и работу по дальнейшему развитию взаимодействия с коллегами, в том числе — для оказания помощи учреждениям, недавно влившимся в сообщество пушкинских музеев.