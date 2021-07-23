Культура

Книгу «Комета WK» презентовали в Пскове

Творческая встреча с заслуженным работником культуры России, заслуженным деятелем искусств Карелии, почетным гражданином города Пскова, членом Союза композиторов России Николаем Мишуковым состоялась 25 июля в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

На встрече Николай Мишуков представил свою новую книгу «Комета WK или неоконченная переписка», в которой собрана его переписка с членом Союза писателей России, литературным критиком, прозаиком Валентином Курбатовым.

Николай Мишуков выразил слова благодарности за помощь в издании «Кометы WK» в адрес присутствующих на встрече Надежды Камянчук, Андрея Бениаминова и Александра Казакова.

Николай Мишуков, который в следующем году отметит свое 90-летие, поделился с аудиторией жизненными и творческими воспоминаниями о встречах и общении с выдающимися литераторами Псковщины, а также рассказал историю создания нового сборника.

В исполнении Марины Мариненко, Ирины Поляковой (вокал), Валерии Дунюшкиной (фортепиано) прозвучали романсы и песни Николая Мишукова на стихи А. Ахматовой, В. Курбатова, О. Тиммермана, Н. Камянчук, В. Игнатьевой, В. Половникова и др.

Творческая встреча прошла с соблюдением всех мер социальной защиты для ограниченного количества зрителей, добавили в учреждении.