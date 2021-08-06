Культура

Псковичей приглашают посетить ремесленную ярмарку в Детском парке

До 30 сентября на территории Детского парка в Пскове будет работать ремесленная ярмарка. Ее можно посетить каждую пятницу, субботу и воскресенье с 10.00 до 17.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Псковичи и гости города могут приобрести разнообразные изделия ручной работы псковских умельцев.

Организатором ярмарки выступает муниципальное предприятие города Пскова «Парки и ярмарки города Пскова» при содействии регионального комитета по культуре и областного центра народного творчества.

За информацией об участии в ярмарке ремесленники могут обратиться в МП города Пскова «Парки и ярмарки города Пскова» по телефону (8 8112) 61-61-91 в рабочие дни с 9.00 до 18.00.