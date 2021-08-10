Культура

Псковичам предлагают принять участие в конкурсах Президентской библиотеки

Президентская библиотека объявила сразу два творческих конкурса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Первый — XI международный ежегодный мультимедийный конкурс «Взгляд иностранца/Foreign view», который проводят при поддержке многолетнего партнера библиотеки — «Яркого фотомаркета». Прием работ по всем номинациям конкурса будет идти до ноября.

Второе мероприятие – всероссийский конкурс для всей семьи «Добровольцы локальной истории», его финалисты с презентацией своих исследований выступят онлайн на странице Президентской библиотеки «ВКонтакте». Отборочный этап будет проходить до 30 сентября).

«Участники проектов не только поборются за победу, но и получат возможность стать частью сообщества, которое ежегодно создает для будущих поколений цифровую летопись самых ярких событий современности», - отметил руководитель регионального центра Президентской библиотеки в Псковской области Дмитрий Лупанов.

Подробная информация о проектах, а также форма регистрации и подачи конкурсных заявок размещены на сайте библиотеки.