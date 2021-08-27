Культура

Вход в неизвестную каменную постройку исследовали в Снетогорском монастыре

Участок культурного слоя XIV-XVIII веков исследовали в северной части шурфа I в Снетогорском монастыре в Пскове. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

В южной части шурфа I выявили вход в неизвестную каменную постройку. В пределы шурфа попало четыре ступени, которые заканчиваются участком земляного пола из песка и глины. В стенах две ниши, которые, возможно, использовали для установки свечей или ламп. Вход в постройку датируется достаточно широко: 2-я половина XV-XVII веков.