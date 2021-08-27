Культура

В областной библиотеке открылась выставка советских открыток

В областной библиотеке открылись сразу две новые выставки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, на выставку советских открыток, посвященных 1 сентября, «Школа, я скучаю» приглашает областная научная библиотека (ул. Профсоюзная, д.2).

Это уже четвертая выставка в библиотеке из серии «Родом из детства» псковича, сотрудника правоохранительных органов Алексея Костюкова.

На выставке представлены 81 открытка с работами целой плеяды талантливых советских иллюстраторов. Во времена СССР, когда популярными были открытки, многие художники занимались созданием поздравительных иллюстраций с красивыми, добрыми и забавными сюжетами. Такие открытки отправляли по почте или дарили лично с искренними пожеланиями в хорошей учебе и успехах.

Больше половины почтовых карточек, представленных в экспозиции – раритеты. Самые старые открытки датированы 1954 годом. Их авторами являются советские иллюстраторы Борис и Елизавета Ухановы. На почтовых карточках изображены дети в лакированно-красочном стиле 50-х годов прошлого века – нарядные, улыбающиеся, счастливые, по пути в школу или за пять минут до выхода их дома. Рисунки сопровождаются четверостишиями советской поэтессы Нины Найденовой.

Редкими среди филокартистов считаются почтовые карточки, вышедшие тиражом от 100 до 800 тысяч экземпляров, что в несколько раз меньше, чем традиционно издавалось в те годы. Они тоже представлены на выставке.

По открыткам можно наблюдать, как менялась школьная «мода». На более ранних рисунках мальчики изображены в строгих костюмах и фуражках, девочки в коричневых платьях и белых передничках. Чуть позже форма стала чуть более демократичной, но от того не менее строгой.

В выставочном пространстве «Аквариум» на первом этаже библиотеки представила свои работы фотограф из Санкт-Петербурга Светлана Балабанова. Фотовыставка «Без повода» посвящена лошадям. В экспозиции около 20 цветных снимков разных лет.

Светлана - профессиональный фотограф из Санкт-Петербурга. Публикуется в российских и зарубежных изданиях, в том числе National Geographic Россия, Russian Photo, Die Zeit, в журнале «Российское Фото».

«Без повода» – авторский взгляд фотографа на когда-то рожденных свободными, самых умных и прекрасных животных на земле - лошадей. Они являются главными и любимыми героями Светланиных работ не только на этой выставке, но и на протяжении долгого времени.

Вход на выставки свободный.