Культура

Псковичам предлагают поучаствовать в областном фестивале современной песни и поэзии

Начался прием заявок на участие в псковском областном фестивале современной песни и поэзии «Источник». Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Фото: газета «Печорская правда»

Участниками фестиваля могут стать авторы-исполнители, кавер-исполнители и поэты в возрасте от 16 до 35 лет. Они должны представить свои произведения или произведения других авторов, но не более двух в каждой номинации. Участники могут исполнить песни соло, дуэтом, в современном стиле (рок, поп) под музыкальный инструмент: гитару или фортепиано.

По итогам отборочного тура жюри определят финалистов фестиваля, которые смогут выступить 16 октября на гала-концерте в «Лофте» в Пскове.

Лауреаты первой степени получают денежные призы. Лучший автор-исполнитель получит 10 000 рублей, лучший поэт (авторское произведение) – 6 000 рублей, а лучший кавер-исполнитель – 4 000 рублей.

Для участия необходимо выслать видеозапись (принимаются работы, загруженные на любой доступный файлообменник) планируемого выступления и заявку по установленной форме до 30 сентября на электронный адрес: istochnik.2021pskov@mail.ru. Скачать заявку можно по ссылке.