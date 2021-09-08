Культура

От древних курганов до импровизаций Довлатова: новые выпуски «Михайловской пушкинианы» увидели свет

Сразу два свежих выпуска научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана», которое с 1996 года выпускает Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», вышли в свет. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, первая из книг называется «Опальный дом и темный сад» и содержит актуальные на сегодня методические разработки экскурсий по мемориальным музеям-усадьбам «Михайловское», «Тригорское», «Петровское», по музею «Пушкинская деревня», по Святогорскому монастырю, городищам Савкино и Вороничу, по сельскому кладбищу в деревне Воронич.

На первой странице обложки 83 выпуска «Михайловской пушкинианы» — репродукция картины Ильи Овчаренко «Михайловское. Дом А. С. Пушкина» (2002) из фондов музея

В музее убеждены: несмотря на кажущуюся «узкую направленность» сборника, он будет интересен широкому кругу читателей. И, в первую очередь, полезен всем, кто планирует поездку в псковские пушкинские места, заметили в музее.

Следующий, 84-й выпуск серии, — «Пушкиногорье давнее и недавнее» — также знакомит своих читателей с методическими разработками. «Временной охват» этой книги очень широк: от древних курганов, селищ и городищ до дворянских усадеб XVIII-XIX веков и далее, к новейшей истории Пушкинского заповедника — «туристскому буму» 1970-х годов, когда, в частности, будучи сезонным сотрудником Пушкиногорского экскурсионного бюро, туристов по музеям водил Сергей Довлатов.

На первой странице обложки 84 выпуска «Михайловской пушкинианы» — репродукция картины Жанны Воробьевой «Воронич» (2008) из фондов музея

В музее детализировали: в этом сборнике идет рассказ о маршрутах, которые проходят не только по территории музея-заповедника «Михайловское», но и по его историко-культурным окрестностям. Как отмечает во вступлении к книге ученый секретарь Пушкинского заповедника Эдуард Узенев, эти экскурсии отражают «…интерес А. С. Пушкина к историческому прошлому Псковской земли, к древним памятникам культуры, истории, археологии, встречавшимся на пути поэта во время его прогулок от Михайловского до Тригорского и путешествий по близлежащим селениям».

В сборник вошли разработки экскурсии «Усадьбы пушкинской поры» — по местам бывших дворянских усадеб в Опочецком и в соседних Новоржевском и Островском уездах, где бывал или мог бывать Пушкин. Есть здесь и две экскурсии, ориентированные на школьников: на учеников младших классов — о деревенской жизни и переплетении в ней «быта и чуда…» и на старшеклассников — об «онегинских реалиях» в псковских пушкинских местах. Излишне объяснять, насколько хорошей помощницей может стать эта книга не только экскурсоводу, но и преподавателю отечественной истории, русской литературы и так далее, подчеркнули в музее.

Важно, по мнению сотрудников музея, что все методические разработки снабжены библиографией, содержат отсылки к первоисточникам, цитатам из произведений Пушкина и не только, «привязками» к тем или иным точкам на территории.

На сегодня оба сборника доступны для свободного чтения и скачивания на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» по ссылке.