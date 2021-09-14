Культура

Выставка «Образ Александра Невского в православном искусстве» откроется в Пскове 15 сентября

Выставка работ художников из Сергиева Посада, Санкт-Петербурга и Пскова под названием «Образ Александра Невского в православном искусстве» откроется в Пскове 15 сентября в 18.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в выставочном зале регионального отделения Союза художников России.

Представленные на выставке работы выполнены в разных техниках и стилях изобразительного искусства. Это живопись, графика, скульптура, иконопись, декоративно-прикладное искусство, батик, керамика, проекты. «По сути, это вторая по счету выставка, посвященная теме Александра Невского», - рассказали в выставочном зале.

Участники выставки:

Валерий Федоров;

Дмитрий Яблочкин;

Наталия Яблочкина;

Олег Цветков;

Галина Одинокая;

Иван Харченко;

Алла Павлусенко;

Вениамин Цветков;

Алексей Лукашин;

Мария Рыбакова;

Михаил Саломатов;

Лариса Гордеева.

Специально для выставки из храма доставят врата Александра Невского (автор Валерий Федоров), их привезут в Псков из Тольятти.

Выставку можно посетить с 15 сентября по 12 октября в выставочном зале по адресу: Псков, улица Ленина,1. Вход свободный.