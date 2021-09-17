Культура

Благотворительные концерты пройдут в Пскове к юбилею Анастасиевской часовни

Благотворительные концерты пройдут в Псковской областной филармонии к 110-летнему юбилею Анастасиевской часовни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.

Два концерта пианиста Николая Кузнецова, лауреата международных конкурсов, обладателя одной из самых престижных музыкальных наград (Гран-при «Monte Carlo Piano Masters», Монако, 2021) состоятся 17 октября в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.

Концерты посвящены 110-летнему юбилею со дня основания в Пскове Анастасиевской часовни. Напомним, в создании памятника принимали участие два выдающихся деятеля культуры начала ХХ века – архитектор Алексей Щусев и художник Николай Рерих. Сборы от концертов направят на реставрацию бесценных настенных росписей архитектурного шедевра.

В программе первого концерта, который состоится в 17.00: «Времена года» Петра Чайковского и «Богатырские ворота» Модеста Мусоргского. А в программе второго концерта, который пройдет в 19.00: «Лунная соната» Людвига Бетховена, Прелюдия си минор Иоганна Баха - Александра Зилоти, «Павана на смерть инфанты» Мориса Равеля, романс Георгия Свиридова, «Сентиментальный вальс» и «Думка» Петра Чайковского, а также «Богатырские ворота» Модеста Мусоргского.

«Николай Кузнецов – аспирант Московской консерватории, ученик профессора Сергея Доренского. По оценке легендарного педагога, Николай – уникальный человек, очень эмоциональный и тонкий музыкант. Его исполнение насыщено яркими образами и глубоким психологизмом. Это незаурядный талант. Его ждет большое будущее», - подчеркнули в музее.

Николай Кузнецов является стипендиатом благотворительного фонда имени Елены Рерих, фондов Владимира Спивакова, Юрия Розума, Московского общественного фонда культуры и Фонда развития культуры «Возвращение».

Билеты на концерты можно приобрести в кассе и на официальном сайте Псковской областной филармонии.