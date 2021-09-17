Культура

Псковичам предлагают больше узнать о волшебных мирах в восприятии детей

Псковские библиотекари библиотекари и педагоги могут пройти онлайн-курсы повышения квалификации и узнать больше о волшебных мирах в восприятии детей в рамках фестиваля «Книжная яблоня». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Специалисты Центра русского языка и культуры имени А. Ф. Лосева (МПГУ) в рамках Четвертого литературного фестиваля «Книжная яблоня» прочтут для псковичей курс лекций на тему «Современная детская книга для нового поколения». Во время этого фестиваля все желающие также могут послушать лекции о современной детской книге.

Первый блок лекций о литературных мирах «Аксиология жанра фэнтези, или Волшебные миры в восприятии ребенка» прочтет 22 сентября специалист Центра русского языка и культуры имени А. Ф. Лосева Дарья Мигалина. Этот блок включает лекции о том, как российские авторы сегодня создают волшебные миры и что в них ценного для читателей, какие подростковые проблемы такие книги помогают преодолеть. Блок завершится интервью «Карусель писателей» с Евгением Рудашевским, Анной Никольской, Антоном Соей и Еленой Хрусталевой

Затем, 23 сентября, с циклом лекций на тему «Литературный герой в современной детской литературе» выступит заместитель руководителя Центра русского языка и культуры имени А. Ф. Лосева Татьяна Говенько. Это будут лекции о типах литературных героев, о героях-двойниках и о современном подростке в качестве литературного героя. После лекций планируется интервью с Дарьей Вильке, Ниной Дашевской и Ксенией Беленковой.

На 24 сентября запланированы лекции на тему «Современная детская поэзия». С этим материалом слушателей познакомит студентка 5 курса Института филологии МПГУ Дарья Борисова. Слушатели узнают о языковой игре и стилизации, про образ и действие, про палитру чувств и эмоций в современной детской поэзии. В конце занятия ожидается интервью с Игорем Шевчуком, Еленой Фельдман, Татьяной Стамовой, Леонидом Сорокой, Ириной Иванниковой.

Также 24 сентября лекцию «Психология читателей детского и подросткового возраста» прочтет педагог-психолог Центра педагогического мастерства, тренер по психологической подготовке старшеклассников, автор статей по психологии и книг для детей Елена Кравцова.

Все лекции будут транслироваться сразу на нескольких интернет-площадках:

Чтобы получить сертификат о прохождении курса лекций, необходимо пройти после его завершения онлайн-тестирование и набрать не менее 70% правильных ответов.

Тестирование будет проводиться на сайте Централизованной библиотечной системы.

Напомним, 22-24 сентября в Пскове пройдет Четвертый Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня», на который приедут представители издательств «Аквилегия-М», «Априори-Пресс», «Мозаика Синтез», «Молодая мама», «Феникс» и детский писатель Юрий Кузнецов, а также состоятся онлайн-презентации издательств «Детская литература», «Питер», «Гудвин» и виртуальные встречи с читателями писателя Ольги Добросовестной и писателя и иллюстратора детских книг Ольги Фадеевой.