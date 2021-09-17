Культура

В Пскове пройдет встреча с почетным академиком Аркадием Елфимовым

Встреча с руководителем Тюменского регионального общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» Аркадием Елфимовым пройдет в Псковской областной универсальной научной библиотеке 24 сентября в 15.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПОУНБ.

Аркадий Елфимов – историк, книгоиздатель, меценат, почетный академик Российской Академии художеств. Он является создателем фонда «Возрождение Тобольска», идейным вдохновителем его просветительских проектов и главным организатором всех издательских, выставочных, благотворительных программ.

В апреле в рамках XVI Международного книжного форума «Русский Запад» фонд преподнес библиотеке уникальные издания. Среди них – альбом, посвященный 25-летию фонда «Возрождение Тобольска», который российские эксперты называют шедевром полиграфического искусства. В него вошли более 30 рисунков, станковых гравюр и экслибрисов художников из 14 регионов России. Издание является самым объемным и тяжелым в библиотеке.

Вход на встречу свободный.