Культура

Назначен новый художественный руководитель Великолукского драмтеатра

Анна Потапова стала новым художественным руководителем Великолукского драматического театра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского драмтеатра.

Анна Потапова – выпускница РАТИ-ГИТИС (мастерская М. А. Захарова), режиссер спектаклей в МХТ им. Чехова, Московском театре на Таганке, Московском и Петербургском ТЮЗах, Театре.doc, театре «Практика» и в ВДТ.

В Псковском театре драмы Анна Потапова поставила спектакль «Наташина мечта» по пьесе Ярославы Пулинович (2010) и спектакль «Старик» по пьесе Максима Горького (2017).

«Поздравляем Анну Потапову и коллектив Великолукского драматического театра! Желаем новых творческих побед!» - добавили в театре.