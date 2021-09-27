Культура

Модельная экологическая библиотека открылась в Пскове

Библиотека «Радуга» стала модельной экологической библиотекой после ремонта по нацпроекту. Ее открытие состоялось сегодня, 29 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заместитель министра культуры России Ольга Ярилова записала видеообращение к псковским библиотекарям.

«Мы продолжаем реализацию нацпроекта "Культура", и к концу года в нашей стране их откроется более 450. Сегодня мы живем в другой реальности - государство увеличивает финансирование библиотек, понимая, насколько важно инвестирование в человеческий капитал. Пусть каждый день, проведенный здесь, откроет вам что-то новое в мире и в себе», - сказала Ольга Ярилова.

Генеральный директор Государственной российской библиотеки Вадим Дуда в своем видеообращении назвал библиотеку местом встречи прошлого и будущего и пожелал библиотекарям находить новые идеи для диалога с читателями, в том числе в онлайн-пространстве.

«Вы ярчайший пример людей, открытых инновациям, с гибким мышлением и эмоциональным интеллектом. Уверен, ваши читатели это ценят. Мы благодарны Псковской области за то, что вы транслируете читательский опыт зарубежных коллег», - сказал он.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова сообщила, что за 3 года реализации нацпроекта в Псковской области появилось уже 8 модельный библиотек.

«Библиотека - это важное звено для формирования нового мышления. Экологическая библиотека уникальна, поскольку экология - основа формирования будущего. Коллектив библиотеки доказал, что может использовать выделенные из федерального, регионального и муниципального бюджетов средства эффективно. Пожелаю вам только двигаться вперёд, чтобы библиотека не пустовала!» - выступила Вера Емельянова.

Глава города Пскова Елена Полонская подчеркнула, что библиотека с 1976 года является точкой притяжения жителей микрорайона.

«Спасибо за огромное внимание к развитию культуры города. Желаю вам удачи, взаимопонимания в коллективе, чтобы жители микрорайона гордились такой жемчужиной и проводили здесь свои мероприятия экологического и патриотического направления», - обратилась к собравшимся глава города.

Большим событием для города открытие модельной библиотеки назвал исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин.

«В современном мире гаджетов, когда не все хотят выходить из дома, важно чтобы появлялись такие места, куда хочется приходить и возвращаться. Отправляйтесь в новый добрый путь! Пусть открытие библиотеки станет для вас новым и не последним глотком воздуха, чтобы у вас всегда были расправлены легкие для дыхания!» - сказал Борис Елкин.

Вице-губернатор Вера Емельянова и директор центральной библиотечной системы Галина Большакова вместе с юной солисткой вокального ансамбля «Позитив» Василисой Обравец торжественно перерезали ленточку и открыли библиотеку. Затем директор экологической библиотеки Ольга Незнанова пригласила всех на экскурсию, во время которой гости смогли посетить все тематически зонированные залы, посвященные Полистовскому заповеднику, Чудскому озеру, пещерам Псковской области и Ремдовскому заказнику.