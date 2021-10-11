Культура

Школа генеалогии откроется в псковской библиотеке

Школа генеалогии откроется в Псковской областной универсальной научной библиотеке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Школа генеалогии при клубе псковских краеведов начнет работу 21 октября.

«Не забывайте рода своего, прошлого своего, изучайте своих дедов и прадедов, работайте над закреплением их памяти...Старайтесь записывать все, что можете, о прошлом рода, семьи, дома... Старайтесь собирать портреты, автографы, письма, сочинения печатные и рукописные всех тех, кто имел отношение к семье, к роду... Пусть вся история рода будет закреплена в вашем доме и пусть все около вас будет напитано воспоминаниями...», - писал священник и философ Павел Флоренский.

За каждым человеком с самого рождения стоят судьбы тысяч и миллионов родственников, которые в свое время думали о нем, мечтали, как сложится его жизнь, и прилагали силы для создания лучшего будущего. Знания об этих людях дают нам силы жить сегодня, подчеркнули в библиотеке.

Как узнать о своих предках, воссоздать свое генеалогическое древо, зачем это нужно и какие необычные открытия ожидают на этом пути, расскажет генеалог, краевед и преподаватель «Школы генеалогии» Александр Кондратеня.

Школа рассчитана на тех, кто хочет узнать историю своей семьи и начать работать над своей родословной.

Записаться на встречу и уточнить ее детали можно у куратора школы, заведующей отделом краеведческой литературы Елены Киселевой по адресу: улица Профсоюзная, 2, кабинет №101 (1 этаж). Электронная почта: kray@pskovlib.ru тел. 72-84-07.