Культура

Выставку «Традиции для будущего» презентовали псковичам

На выставку работ мастеров декоративно-прикладного творчества приглашают псковичей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской областной библиотеки, она проходит в рамках проекта «Сохраняя народные традиции».

Выставка объединила работы из глины Елены Румянцевой и шкатулки из дерева Абдулазиза Абдураззакова.

Фото: пресс-служба Псковской областной библиотеки

Елена Румянцева - обладательница звания «Душа земли Псковской», мастер декоративно-прикладного искусства, занимается керамической игрушкой с 1993 года. Мастер обучает лепке детей и взрослых, проводит мастер-классы для туристов, благотворительные мастер-классы в детских домах, в школах отдаленных деревень, в домах престарелых.

«Люблю эксперименты с глиной, интересуюсь свежими тенденциями, общаюсь с другими мастерами, чтобы вдохновиться новыми идеями», - поделилась Елена Румянцева.

На выставке также представлены работы Абдулазиза Абдураззакова - резные шкатулки с секретом из древесины грецкого ореха «Деревянное кружево из Узбекистана».

Экспозиция дополнена изданиями из фонда библиотеки, посвященными декоративно-прикладному творчеству.

Выставка продлится до 8 ноября.