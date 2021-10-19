Культура

Рукописный альбом княгини Голицыной теперь можно «полистать» на сайте «Михайловского»

Рукописный альбом княгини Наталии Голицыной с 63 автографами гостей ее великосветского салона теперь можно «полистать» и рассмотреть в деталях на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении. Этот альбом — центральный экспонат выставки «Музыкальный салон пушкинской поры», первого совместного проекта Российского национального музея музыки и Государственного Пушкинского Заповедника (Псковская область).

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Как сообщалось ранее, в уникальной книжечке (20 × 25,3 × 3,8 см) собственноручно записали поэтические строки или фрагменты музыкальных пьес мировые знаменитости: поэты, писатели, музыканты. Среди них Иван Крылов и Федор Тютчев, Теофиль Готье и Оноре де Бальзак, Ференц Лист и Джоаккино Россини, Полина Виардо и Сигизмунд Тальберг.



Автограф Ференца Листа, гастролировавшего в России в 1842 году. Несколько тактов из «Прелюдии».

Есть в альбоме Натальи Голицыной и автограф Пушкина, датированный 26 сентября 1826 года. Для этой «заметки на память» поэт выбрал четыре «любовные» строки из своего стихотворения «Разговор книгопродавца с поэтом»: «Она одна бы разумела / Стихи неясные мои /Одна бы в сердце пламенела / Лампадой чистою любви - - -», по обыкновению оборвав строфу не многоточием, а чередой тире. В день открытия экспозиции с разрешения генерального директора Российского национального музея музыки Михаила Брызгалова, уникальный экспонат из московских фондов открыли на странице с автографом поэта. В прочие дни для сохранности альбом экспонируется закрытым.



Фото: Наталья Алексеева (музей-заповедник «Михайловское»).



Ролик, посредством которого любой «виртуальный посетитель» Пушкинского Заповедника может подробно рассмотреть каждый из автографов в альбоме княгини Голицыной, музею-заповеднику «Михайловское» для свободного показа любезно предоставили коллеги из столичного музея. Адрес раритета в сети — https://pushkinland.ru/2018/exh/exh21/exhf131.php.

Напомним, что выставка «Музыкальная гостиная пушкинской поры» знакомит посетителей с редчайшими произведениями живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Здесь также представлены авторские рукописи, редкие печатные издания, музыкальные инструменты, образцы мебели и предметы интерьера, характерные для гостиных пушкинского времени — как из фондов Музея музыки, так и из собрания Пушкинского Заповедника.

Экспозиция, развёрнутая в Научно-культурном центре «Михайловского» (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1), будет доступна для жителей и гостей Святогорья чуть более трех месяцев, до конца января следующего года. В музее подчеркнули, что вход на нее осуществляется с неукоснительным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, действующих на территории Псковской области.