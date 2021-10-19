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Культура

Достать листы

20.10.2021 10:40|ПсковКомментариев: 0

Зачем в библиотеке ванна, для чего библиотекарю скальпель и что общего у библиотекарей и героев кино - «Псковская Лента Новостей» попала в закрытую от читателей секцию «научки».

 

Большая разница

В одном из помещений областной научной библиотеки стоит самая настоящая ванна с краном. Вовсе это не комната отдыха, а место, где библиотекарям хватит работы на долгие годы. Вода и книги - что может быть более несовместимым?

«Такого никогда не было», - описывает поступление нового оборудования главный хранитель основного фонда Лариса Лемешко.

Чтобы понять, зачем нужна ванна, нужно пройти по книгохранению. Здесь стоят и лежат на полках 500 тысяч книг и подшивок периодики, четвертая часть всего, чем владеет библиотека. Именно лежат, корешки фолиантов большого формата со временем не выдерживают нагрузку, буквально рассыпаются на части.

Тут находятся издания, нечасто запрашиваемые массовым читателем. Но где же еще, как не в научной библиотеке, исследователям взять постановление Псковского горисполкома о реализации решений пленума ЦК ВЛКСМ за 1935 год? А что насчет сборника расценок на ремонтно-строительные работы по Псковской области за 1958 год? Или истории наблюдений за погодой? На полках огромное количество литературы по истории Пскова. И книги, ставшие в последнее время снова актуальными. Лариса Лемешко снимает томик Ленина «О пропаганде и агитации» 1956 года. Говорит, что его труды, как и издания Карла Маркса, опять стали востребованными.

Доступа к этим стеллажам у читателей нет. К выдаче экземпляры из книгохранения поднимаются на лифте. Его, как и все оборудование в библиотеке, обновили во время недавней реконструкции. Картотека теперь находится в несгораемых ящичках. А стеллажи библиотекари передвигают по рельсам, крутя ручкой - подобное псковский читатель раньше мог видеть только в западных фильмах.

«Большая разница с тем, что было раньше. Были трещины в стене, через них проходила влажность, книги портились, - вспоминает хранитель. - Места под стеллажи не хватало, книги приходилось громоздить наверху, а теперь все поместилось, и остались свободные полки еще для книг».

Самые хрупкие

Лариса Лемешко берется за ручку, между полками освобождается проход, и мы оказываемся у одной из главных ценностей - у газетных подшивок.

«"Колхозная жизнь ", "Колхозная стройка ", " Коллективист "», - перечисляет Лариса Лемешко названия районных газет, они больше не выходят, да и подшивки, скорее всего, сохранились только здесь.

Напротив стеллажа с «Псковской губернией» хранится «Псковская правда». Никакой политики, газеты размещены на полках по алфавиту.

«Вот она, вся развалилась, даже корня нет», - Лариса Лемешко снимает с полки подшивку «Псковской правды» за 1945 год.

Пожелтевшие, порванные листы с навсегда оторванными частями рассказывают о жизни в послевоенной области: эпидемия брюшного тифа, благодарность докторам, недоброкачественный хлеб, нужна переправа через речку. Прошедшие годы изменили только способ доставки информации читателю, но не ее содержание.

Десятки лет для сохранности газеты сшивали в переплет. Теперь с той же целью переплеты предстоит расшить. Газетные листы первыми примут ту самую ванну.

«Решили, что сначала возьмемся за газеты, так как они самые хрупкие. Дешевая газетная бумага содержит древесную массу, быстро повреждается и стареет», - поясняет Лариса Лемешко.

 

Поступившее в библиотеку оборудование помогло создать настоящую лабораторию для ремонта и реставрации печатных изданий. Каждый газетный переплет будет расшит, швы снимут с помощью настоящего хирургического скальпеля. Дальше - стабилизация бумаги. Через промывочную ванну газеты пройдут лист за листом. Воду будут менять до тех пор, пока она не станет прозрачной, а газетный лист - белым, как в день выхода из типографии. На профессиональном языке это называется «снять кислотность». Потом каждый лист отправится на вакуумный стол в сушильный аппарат, под колпаком из него вытянут влагу. А в прессе он снова станет гладким и ровным. На световом столе станут четче видны утраты по краям и на месте сгибов. Их восстановят при помощи реставрационной бумаги.

«Будем действовать по последним технологиям хранения. Раньше переплет использовали для экономии места. Теперь сшивать не будем, сохранность обеспечим в микроклиматических коробах из плотного картона. Они будут изготовлены под размер каждой газеты. Так удобнее будет доставать для оцифровки и выдавать читателям конкретные номера, не всю подшивку сразу».

Возрождение

Тут, как в медицине. Мало поставить в больницу дорогущий рентген и томограф. Нужны еще те, кто сможет с ними управляться. Считать ли это везением или продуманной государственной политикой в сферах культуры и занятости, но одновременно с поставками оборудования в библиотеку пришло письмо из областного комитета по труду. Не желаете ли, было сказано в нем, обучить своих сотрудников по нацпроекту «Демография»? Специальность реставратора книг оказалась среди десятков других, доступных псковичам в этом году (Псковская Лента Новостей ранее рассказывала о перечне специальностей и категориях граждан, кому доступно обучение за бюджетный счет в ИНФОГРАФИКЕ). Лариса Лемешко и еще два специалиста отдела основного хранения прошли обучение по программе «Основы реставрации книг и листовых материалов».

«У нас появилось другое видение своей специальности», - утверждает Лариса Лемешко.

Главный хранитель отучилась на пару месяцев раньше, чем коллеги. Когда подавали заявку, оказалось, что в потоке, приступившем к обучению, для одного человека еще есть место. Обучение проходило онлайн. Нагонять отставание пришлось ночью, просматривая уроки в записи и сразу выполняя практическую часть. Сначала занятия вели преподаватели Томского университета (постоянный участник мирового рейтинга лучших вузов), потом подключились специалисты Российской национальной библиотеки. Там же, в Петербурге, проходила финальная трехдневная стажировка, в которой приняли участие также специалисты из Академии наук и Государственного архива.

Слизура, каптал, форзац, фальц - не заклинания из «Гарри Поттера», а составные части обычной книги. На занятиях своими руками делали блокноты в твердой обложке, по сути, отрабатывали, как заново собрать книгу после ремонта.

«Проходишь все этапы руками и начинаешь понимать, насколько это серьезно. Я могу теперь поврежденную книжку разложить до тетрадок и заново собрать. Не уверена, что достигла уровня реставратора, пока это только ремонт, - осторожно говорит Лариса Юрьевна. - Но с опытом будем поднимать свой уровень. Реставрация в прежние годы передавалась от учителя к ученику. А теперь дистанционно большое количество людей обучились. Думаю, это настоящий взрыв в нашем деле произвело».

Были и почти занятия по зельеварению, библиотекарей учили варить клей с натуральным составом, в частности, с крахмалом. Через годы такой клей с легкостью растворит уже новый специалист в самой обычной воде, чтобы провести уже свою работу и дать книге очередную жизнь. В 90-х годах из-за недофинансирования приходилось скреплять порванные книги скотчем. Сегодня придется потратить долгие часы, снимая клейкую ленту с помощью пара.

Для души, а не по профессиональной надобности Лариса Лемешко читает книги по искусству Возрождения.

«У библиотекарей имидж, что мы прочитали все, что стоит на полках. Будто мы только сидим и книжки читаем, больше ничего не делаем. Мы с книгой на работе делаем все, что угодно, только не читаем, - развенчивает она миф. - Только дома я могу раскрыть книгу и наслаждаться».

Сейчас, специалисты отдела хранения основного фонда, чтобы не терять времени, начали проводить опись состояния газетных подшивок и заказали реставрационную бумагу. Как только она придет, лаборатория будет полностью укомплектована, и ванна наполнится водой, а в научной библиотеке начнется собственное Возрождение.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова

Теги: #библиотека #культура #занятость
Источник: Псковская Лента Новостей
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