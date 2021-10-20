Культура

Церемонию открытия I Международного фестиваля «Мой Пушкин» будут транслировать в сети

Открытие I Международного открытого творческого фестиваля «Мой Пушкин» запланировано на понедельник, 25 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», который входит в число учреждений науки, культуры и образования, поддержавших идею проекта.

В этом же ряду, уточнили в заповеднике, — Всероссийский музей А. С. Пушкина (Санкт-Петербург), Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, департамент международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства просвещения Российской Федерации, Россотрудничество (Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству)..

Леонид Гервиц. Пасмурный день (1985). Из фондов Пушкинского заповедника

Основной организатор I Международного фестиваля «Мой Пушкин» — псковский «Дом детства и юношества «Радуга». Его учредитель — комитет по образованию Псковской области.

Согласно положению смотр молодых талантов, посвященный 200-летию первых упоминаний имени Пушкина в зарубежной (европейской — немецкой и французской) прессе, пройдет в дистанционном формате. За его событиями можно будет следить на специально созданном для акции сайте, а также в официальном сообществе музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте».

Среди запланированных на настоящее время трансляций — церемонии торжественного открытия (25 октября) и закрытия (31 октября) фестиваля, конкурсные программы в номинациях «Художественное слово», «Театральная», «Вокал», «Иллюстрирование произведений А. С. Пушкина».

Участники международного фестиваля — владеющие русским языком воспитанники образовательных учреждений разных уровней, в том числе — учреждений, специализирующихся на изучении русского языка и литературы в странах ближнего и дальнего зарубежья, члены литературных клубов и сообществ, прочие молодые люди, осваивающие русский, как иностранный. Оценивать конкурсные работы жюри, в состав которого вошли музейные работники, деятели культуры, педагоги, будут по трем категориям: от 10 до 13 лет, от 14 до 19 лет и от 20 до 25 лет.

О своем желании участвовать в нынешнем фестивале «Мой Пушкин» заявили молодые люди и их наставники из Австрии, Греции, Египта, Исландии, Италии, Латвии, Сирии, Словении, Чехии, Эстонии, других стран.