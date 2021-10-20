Культура

Директор «Михайловского» награжден медалью Франциска Скорины

Директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич награжден медалью Франциска Скорины за значительный вклад в укрепление и развитие международных культурных связей. Указ об этом 25 октября подписал глава Республики Беларусь Александр Лукашенко, сообщает БелТА со ссылкой на официальный сайт руководителя государства.

Георгий Василевич

Франциск Скорина (около 1470 — около 1551) — белорусский первопечатник, философ-гуманист и ученый. Более всего он известен как переводчик книг Библии на белорусский извод церковно-славянского языка и их издатель. В Белоруссии Франциск Скорина считается одним из величайших исторических деятелей. В его честь названы улицы и учебные заведения в стране, а также малая планета №3283, открытая советским астрономом Николаем Черных. Имя Скорины носят две государственные награды Белоруссии — орден и медаль.

Медаль Франциска Скорины. Фото из открытых источников.

Медаль Франциска Скорины (белор. медаль Францыска Скарыны) — государственная награда Белоруссии, учрежденная в апреле 1989 года. Ею награждают работников науки, образования и культуры, в том числе и иностранных граждан, за высокие достижения в профессиональной деятельности, значительный личный вклад в развитие и умножение духовного и интеллектуального потенциала, культурного наследия белорусского народа.

Напомним, что музей-заповедник «Михайловское», которым руководит лауреат Государственной премии РФ, обладатель высшей архитектурной премии «Хрустальный Дедал» и многих других наград, член Совета по русскому языку при президенте РФ Георгий Василевич, давно и плодотворно сотрудничает со многими большими и малыми музеями, художественными галереями, учебными заведениями Белоруссии. Среди них, например, Национальный художественный музей Республики Беларусь, Национальный Полоцкий историко-культурного музей-заповедник, литературно-мемориальные музея Якуба Коласа и Янки Купалы, Витебский центр современного искусства.

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Указом Александра Лукашенко от 25 октября медалью Франциска Скорины также награжден директор Национального художественного музея Китая У Вейшань.