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Культура

Стартовал видеопроект к столетию музея-заповедника «Михайловское»

10.11.2021 19:43|ПсковКомментариев: 0

Первый видеосюжет из большого интернет-проекта к столетию государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» опубликовали сегодня в официальных сообществах учреждения в социальных сетях. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в музее.

Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Чуть более чем 8-минутный ролик посвящен событиям, предшествовавшим историческому постановлению Совнаркома от 17 марта 1922 года, когда псковские пушкинские места — усадьбы Михайловское и Тригорское, а также место погребения поэта в Святогорском монастыре — были объявлены заповедными. Речь в нем идет об еще одной юбилейной дате — 110-летию организации на территории нынешней мемориальной усадьбы «Михайловское» благотворительного учреждения — колонии для престарелых литераторов имени А. С. Пушкина. Она была предназначена для «…сирот и вдов писателей, а также для писателей, впавших в неизлечимую болезнь, лишающую их возможности заниматься литературным трудом» и, кроме того, для больных и престарелых учителей.

«Это событие нельзя переоценить. Оно стало первым и важнейшим шагом на пути от помещичьей усадьбы Ганнибалов и Пушкиных к будущему государственному заповеднику. Более того, этим актом в истории отечественной культуры впервые решались совершенно новые задачи: благодаря созданной тогда же первой экспозиции в Михайловском была увековечена память о поэте и установлена охрана бывшего помещичьего имения», — подчеркнули в музее.

«Главным героем» первого видеосюжета стала писательница Варвара Тимофеева (Починковская), одна из насельниц колонии. Она, по сути, взяла на себя функции первой хранительницы усадьбы Пушкина, стала первым экскурсоводом по ней. Об этой женщине подписчикам и посетителям музейных страниц в сети рассказала научный сотрудник музея-усадьбы «Михайловское» Ирина Крылова.

В. В. Тимофеева (Починковская) в своем кабинете в колонии литераторов. Из музея-заповедника «Михайловское»

В музее отметили, что сейчас в здании колонии литераторов развернута долговременная тематическая выставка «Хранители Михайловского» — об истории Пушкинского заповедника. Кроме того, до конца года здесь будет работать экспозиция «...Приобрести село Михайловское и устроить в нем общеполезное учреждение», открытая в дни Пушкинского праздника поэзии и приуроченная к 110-летию первой экспозиции в бывшем имении поэта. Познакомившись с этими выставками, можно подробнее узнать о жизни колонистов, работе первого музея Пушкина на Псковской земле и судьбе В. В. Тимофеевой (Починковской), заметили в учреждении. 

Теги: #Пушкинские Горы #пушкинский заповедник #музей
Источник: Псковская Лента Новостей
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