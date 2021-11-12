Культура

Новый директор псковского музея озвучила план действий по перемещению скандально известных икон

Для решения вопроса по перемещению собрания икон 14-17 веков, которое хранится в Псково-Изборском музее-заповеднике, генеральный директор учреждения Светлана Мельникова обратилась в министерство культуры РФ. Об этом сообщается на сайте change.org.

«​​​​​​Для того, чтобы этот вопрос (вопрос перемещения икон - ред.) был решен наиболее рациональным образом, а главная наша задача - это сохранение уникального материально-культурного наследия, я обратилась в министерство культуры РФ с просьбой созвать комиссию специалистов, которые прошли бы помещения, посмотрели хранилище, услышали мнение всех специалистов и, в конце концов, выдали компетентное решение, чтобы поставить точку в этом вопросе. Среди членов этой комиссии будут климатологи, искусствоведы, главные хранители, реставраторы», - рассказала Светлана Мельникова.

Она напомнила, что вопрос о перемещении коллекции икон Псково-Изборского музея стал предметом широкого обсуждения. Пока в музее идут большие реставрационные работы, иконы находятся во временном хранилище. «По окончании этих работ очень важно определить постоянные места как для экспозиционных пространств, так и для хранения музейных коллекций», - отметила директор музея.

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Она пояснила, что к хранению такой коллекции, как иконы, которая имеет в своем арсенале памятники XIII, XIV, XV веков, предъявляются очень высокие требования с точки зрения правильно организованного температурно-влажностного режима. По словам Светланы Мельниковой, на данный момент идеальным фондохранилищем, которое отвечало бы всем правилам современной науки, псковский музей не располагает.

«Сейчас очень важно определить, исходя из наших возможностей, наилучшее место их пребывания. <...> Я очень надеюсь, что эта история, наконец, подойдет к логическому завершению самым благоприятным образом», - заключила директор музея.

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Напомним, Светлана Мельникова возглавила псковский музей после ухода с поста директора Александра Голышева. Он покинул должность в октябре этого года.