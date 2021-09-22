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Культура

Александр Голышев: Оснований для скандала вокруг ситуации с перемещением псковских икон нет

22.09.2021 14:27|ПсковКомментариев: 0

Никаких оснований для скандала вокруг ситуации с перемещением коллекции псковских икон нет. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) заявил генеральный директор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев.

«Я не собираюсь участвовать в обсуждении тех материалов, которые не имеют под собой никакой почвы. Мои ответы размещены на сайте музея, если кто-то интересуется — почитайте. Для псковичей еще раз скажу: никакой подосновы в этом просто нет», - сказал Александр Голышев.

По его словам, была проведена экспертиза, в ходе которой специалисты не выявили угрозы для икон при их перемещении в другое здание. «Хотя вы представляете, что икона, которой 300-400 лет, не может выглядеть так, как только что написанная, она требует реставрационного вмешательства, но это все совершенно управляемо», - заверил генеральный директор Псково-Изборского музея-заповедника.

Он также рассказал о том, что в ближайшее время состоится заседание реставрационного совета, на который приглашены, в том числе, специалисты из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря и другие сторонние эксперты. «Они будут участвовать в заседании реставрационного совета, если смогут приехать. Но вообще их вызывают только на проблемные вопросы, когда музей не может справиться с ситуацией своими силами, а на сегодняшний день проблем мы просто не видим», - заметил Александр Голышев.

Напомним, на платформе гражданских петиций появилось обращение Русского просветительского общества имени императора Александра III по поводу собрания икон 14-17 веков, которое хранится в Псково-Изборском музее-заповеднике. Авторы петиции отмечают, что коллекция находится на грани исчезновения на фоне ненадлежащего ухода.

В петиции отражено мнение хранителя фонда икон Псковского музея-заповедника, заведующей отделом научно-фондовой работы музея-заповедника Ольги Васильевой. Она считает, что перед тем, как перемещать иконы, их необходимо минимально отреставрировать.

На петицию отреагировал Александр Голышев. Он заявил о том, что решение о перемещении икон в фондохранилище дома Масона (именно туда сейчас планируют перевезти иконы) было принято еще в 2017 году при утверждении проекта реставрации здания художественно-промышленной школы имени Фан-дер-Флита. По его словам, цокольный этаж здания специалисты признали непригодным для фондохранения и определили его как экспозиционный, «что соответствовало общей концепции формирования экспозиции новой картинной галереи музея».

Руководитель музея также заверил, что помещения фондохранилища дома Масона сейчас готовятся к приему коллекций икон в соответствии со специально разработанной программой, а сами помещения отвечают всем техническим требованиям для фондового хранения.

Теги: #реставрация #экспонаты #иконы #Псково-Изборский музей
Источник: Псковская Лента Новостей
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