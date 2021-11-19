Культура

Студентка из Пскова выпустила сборник детских сказок

Сборник «Псковские сказки детям» выпустила студентка псковского университета Анастасия Попова. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей личной странице в Instagram.

Фото: Instagram Михаила Ведерникова

С этим сборником студентка победила во всероссийском конкурсе молодежных проектов в прошлом году.

В новую книгу вошли 8 местных сказок, которые были адаптированы для ребят дошкольного и младшего школьного возраста, а также проиллюстрированы в стиле русского лубка.

На издание, разработку мультимедийного приложения и дидактических материалов из федерального бюджета выделили 590 тысяч рублей, добавил губернатор.

Всего издали 3 тысячи экземпляров, их передадут в школы, детские сады, учреждения дополнительного образования и библиотеки области.

«В следующем году планируем выпустить еще один большой сборник псковских сказок, который будет оформлен в качестве подарочного издания. Над сбором материала уже работают специалисты – уверен, книга будет интересна не только детям, но и всем, кто интересуется культурой Псковской земли», - отметил глава региона.