Культура

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гости студии - директор Псковского театра кукол Татьяна Ааб и художественный руководитель театра Александр Заболотный.

Ведущая Дина Дабришюте поговорит с ними о новом театральном сезоне, о планах на новогодние праздники и о работе в новых антивирусных ограничениях.

Должны ли взрослые, которые привели детей на спектакль, предъявлять какие-либо документы, если довели буквально до гардероба детей и на постановку идти не собираются? Как введение QR-кодов сказалось на посещаемости и репертуаре театра кукол? Есть ли понимание, в каком формате в учреждении пройдут новогодние представления? Распространяется ли действие «Пушкинской карты» на Псковский театр кукол?