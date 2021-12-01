Культура

Международный книжный форум пройдет в Пскове весной

XVII Международный книжный форум «Русский Запад» пройдет в Пскове в апреле 2022 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской областной научной библиотеки, уже состоялось первое заседание оргкомитета.

В рамках форума пройдут традиционные мероприятия, полюбившиеся псковичам, отметили в пресс-службе библиотеки. Планируется проведение книжной ярмарки с участием ведущих издательств России, награждение лауреатов конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга-2021», встречи с писателями, выставки, презентации и мастер-классы. Также будет работать детская площадка.

Кроме того, в апреле 2022 года исполняется 120 лет со дня рождения писателя Вениамина Каверина, уроженца Пскова. К этой дате будут приурочены Каверинские чтения, которые станут одним из ключевых событий форума.

Организаторами форума выступают региональный комитет по культуре и Псковская областная универсальная научная библиотека.

Напомним, международный книжный форум «Русский Запад» проводится ежегодно с 2003 года и объединяет любителей книги и чтения. Подробнее - на сайте библиотеки.