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Культура

Псковичам покажут новый сериал о поиске легких денег

07.12.2021 16:24|ПсковКомментариев: 0

Эксклюзивная премьера оригинального сериала KION «Два» о поиске легких денег любыми способами состоится 23 декабря в онлайн-кинотеатре «Кион». Главные роли в проекте сыграли известные комики Евгений Кулик и Алексей Кривеня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании МТС.

Соавтором сценария и шоураннером проекта также выступил Евгений Кулик. Сериал совместного производства «Кулик Продакшн» и «Кион» (МТС Медиа).

«"Два" — это серия комедийных скетчей о двух друзьях сантехниках, пытающихся разбогатеть. В каждой серии Леха, который привык сначала делать, а потом думать, создает новый план, как стать миллионером, а Жека, молчаливый, скромный и трусливый, пытается безуспешно отвертеться от новой авантюры друга, потому что знает: ничем хорошим это не закончится. Но у Жеки есть личный мотиватор - вечно недовольная супруга Наталья. Ей постоянно нужны деньги, она умело манипулирует мужем - у него нет шансов отказаться. Каждое дело, сулящее напарникам легкие деньги, оборачивается полным провалом. И только жадность Лехи и простодушная доверчивость Жеки заставляют их снова и снова возвращаться в криминальный мир. Герои сериала столкнутся с серьезными испытаниями, благодаря которым смогут проверить силу характера, мужество и дружбу», - рассказали создатели сериала.

Скетч с героями Лёхой и Женей вышел на YouTube-канале Евгения Кулика задолго до производства сериала и набрал более 1,5 миллионов просмотров за короткий период. Успех пилотной серии подтолкнул авторов заняться разработкой полноценного сериала.

Автором проекта «Два» является популярный комедийный актер, шоумен, режиссер, блогер и сценарист — Евгений Кулик, который также сыграл в скетчкоме роль Жеки, рассказали в компании МТС.

Как актер Евгений Кулик известен по колоритным ролям в таких популярных комедийных проектах, как фильм «Я худею» и сериал «Толя-робот» режиссера Алексея Нужного, а также по сериалу «Остров». В последнее время актер сосредоточился на сценарной работе. Среди самых его заметных проектов как автора — фантастическая мелодрама «Пара из будущего» с Сергеем Буруновым и Марией Ароновой. Евгений очень популярен в соцсетях и является, кроме прочего, востребованным блогером, его общая аудитория в соцсетях составляет более 5 миллионов подписчиков, добавили в пресс-службе компании.

Тандем Евгению Кулику в скетчкоме «Два» составил актер Алексей Кривеня, который исполнил роль Лехи. Кривеня является известным комиком: он был капитаном команды КВН «Русская дорога» и участником проекта «Comedy Баттл». Также в проекте снялись Юлия Гришаева («Француз», «Настя, соберись!») и Ирина Соболева («Глухарь», «След»), Роман Маякин («Сладкая жизнь»).

Режиссеры первого сезона — Сергей Наумов и Станислав Светлов.

Криминальная комедия «Два» будет доступна для просмотра в формате киносторис. Продолжительность каждой серии составит 10 минут, что позволяет удерживать внимание молодой аудитории, которая привыкла к коротким роликам. Проект можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре KION как полнометражный фильм или как сериал из семи 10-минутных эпизодов.

«Персонажи нашего сериала реалистичны, каждый зритель в них может узнать либо себя, либо соседа по лестничной площадке. Героям предстоит столкнуться с серьезными испытаниями, которые проверят их на прочность. А после того, как преступный мир захватит Леху и Жеку с головой, им нужно будет ответить на самый главный вопрос – как в этом бесчеловечном мире остаться людьми. Это история о моральных устоях, точнее о том, что от них сегодня осталось», - пояснил шоураннер сериала, соавтор сценария и исполнитель главной роли Евгений Кулик.

Исполнитель одной из главных ролей в сериале Алексей Кривеня рассказал о своем персонаже: «Мой герой — вроде бы, взрослый человек, но склонный броситься в омут с головой в различные авантюры. С одной стороны, его можно понять, он хочет для себя и друга лучшей жизни. Но с другой — он совершенно не задумывается о последствиях, которые, естественно, настигают напарников после очередного "дела". Меня в этом проекте, в первую очередь, привлек юмор, так как это моя специализация. Хотя в этой истории есть моменты, на которых можно и погрустить».

Креативный продюсер Наталья Исакова назвала Евгения Кулика талантливым актером, сценаристом и продюсером, «с большой армией поклонников».

«В сериале "Два" зрителей ждет еще одно большое открытие - актер Алексей Кривеня, с невероятной народной органикой», - добавила она.

Напомним, 23 декабря в онлайн-кинотеатре KION выйдут все эпизоды сериала.

Режиссеры: Сергей Наумов, Стас Светлов.

Авторы сценария: Евгений Кулик, Дмитрий Балуев.

Продюсеры: Максим Филатов, Александр Наумов, Александр Пиковский.

Креативные продюсеры: Александр Наумов, Дмитрий Балуев, Наталья Исакова.

Ведущий продюсер: Инна Дунаева.

Операторы-постановщики: Алексей Стрелов, Тимофей Шпак.

Художник-постановщик: Алексей Ашарин.

В ролях: Евгений Кулик, Алексей Кривеня, Ирина Соболева, Роман Маякин, Юлия Гришаева.

Теги: #мтс #кино #сериал
Источник: Псковская Лента Новостей
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