Культура

Архив опубликовал информацию о работе псковской библиотеки в 1948 году

Государственный архив Псковской области опубликовал расписание работы Псковской областной библиотеки, датированное 1948 годом. Запись размещена в группе архива в социальной сети «ВКонтакте».

«Представители старшего поколения нередко упрекают современную молодежь в том, что она совершенно ничего не читает. Можно долго спорить, доказывая, что сегодня можно читать с телефона, не листая книжку. Можно посмотреть краткое содержание романа в комиксах, в видеоролике. Представьте, были времена, когда люди после работы (не за компьютером в стильном офисе, а на предприятиях) шли в читальные залы библиотек. В подтверждение наших слов предлагаем познакомиться с расписанием работы Псковской областной библиотеки, датированным 1948 годом», - рассказали в архиве.

Фото: группа государственного архива Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

Абонемент — это подразделение, позволяющее выбрать книгу в библиотеке, оформить и взять ее на дом. Он работал ежедневно с 14.00 до 21.00, а по воскресеньям – с 10.00 до 23.00. Читальные залы принимали взрослых с 13.00 до 23.00 (по воскресеньям с 10.00), а детей – с 13.00 до 21.00. При этом расписание содержит пометку, что с 21.00 помещение детского читального зала использовалось добавочно и для взрослых.

«Зато люди в курилках обсуждали не героев современных игр или кинолент, а влияние Чехова на современную драматургию или женские образы в романах 19 века. Утрируем, конечно, но разговоры строились совсем иначе», - добавили в учреждении.