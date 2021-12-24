Культура

Американскую версию «Иронии судьбы» выпустят 31 декабря

Голливудская версия фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» режиссера Марюса Вайсберга выйдет на платформе Netflix 31 декабря. Об этом сообщают «Известия».

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» / kinopoisk.ru

Американская картина называется «О судьбе» (About Fate). Роль Лукашина в ней исполнит известный по сериалу «Фарго» актер Томас Манн. В отличие от советской версии, американскому герою по сюжету всего 30, а не 40 лет.

В главной женской роли снялась Эмма Робертс, а образ Ипполита в проекте Netflix воплотил британский актер китайского происхождения Льюис Тан.

В апреле Вайсберг уточнил, что задумка оригинального фильма оказалась актуальной в современных реалиях США. По его словам, инициативу съемки англоязычной версии фильма в Голливуде восприняли положительно.

Российский режиссер Марюс Вайсберг известен зрителям как создатель комедий «Любовь в большом городе» и «Бабушка легкого поведения».

Фильм «Ирония судьбы» Эльдара Рязанова впервые был показан 1 января 1976 года.