Культура

В Пскове откроется арт-пространство «Азбука эстампа»

Торжественное открытие мастерской печатной графики профессионального уровня - арт-пространства «Азбука эстампа» - состоится в Центре туризма и творческих индустрий Пскова 18 января в 16.30. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мероприятие пройдет в рамках уникального для Псковской области проекта «Доступный эстамп», который реализует детская школа искусств города Пскова благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив.

В арт-пространстве «Азбука эстампа» будет проводиться обучение творческой молодежи Пскова. Занятия будут вестись по специально разработанному в рамках проекта авторскому курсу «ПроГрафику». Ученики изучат работу в таких техниках, как линогравюра, ксилография, высокая и глубокая гравюра на картоне, офорт, монотипия, диатипия.

Кроме того, в этом году команда проекта проведет серию тематических выставок и лекций-бесед, посвященных искусству печатной графики. По итогам проекта будет развернута масштабная выставка «Доступный эстамп», на которой будут представлены графические работы слушателей, прошедших обучение в печатной мастерской.

Одним из направлений проекта является также создание авторского цикла обучающих видеороликов, каждый из которых посвящен конкретной технике эстампа. В ближайшее время готовый видеокурс будет доступен на YouTube-канале детской школы искусств и в социальных сетях «Доступного эстампа».

Специально к открытию мастерской 18 января в Центре туризма и творческих индустрий Пскова откроется выставка «Мысль», посвященная композиционным замыслам и поисковым решениям художников-графиков.