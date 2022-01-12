Культура

Выставка работ нью-йоркского академика Российской академии художеств открыта в пушкинском «Петровском»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» для посетителей открыта выставка «Святогорье в живописи и графике Леонида Гервица», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении.



Леонид Гервиц. Пруд в Михайловском (1980-е). Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Экспозиция из фондов заповедника развернута в выставочном зале в доме-музее П.А и В.П. Ганнибалов в мемориальной усадьбе «Петровское». В нее вошли 17 работ мастера: полотна, картины, написанные маслом или темперой на картоне или бумаге, а также рисунки (уголь, черная шариковая ручка). Это виды Петровского и Михайловского и их окрестностей, старинного купеческого села Велья и Святогорского монастыря, музейные интерьеры, жанровые картины «с участием» Пушкина, два портрета, в том числе — портрет М.А. Дудина — известного советского поэта, друга и доброго помощника Пушкинского Заповедника и, персонально, его первого послевоенного директора С.С. Гейченко.

В «Михайловском» напомнили, что Леонид Гервиц более пятнадцати лет преподавал в ленинградском Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Российской академии художеств и в 1978—1990 годы был одним из руководителей традиционной практики студентов-«репинцев» в Святогорье. В настоящее время он живет и работает в Нью-Йорке, является почетным зарубежным членом РАХ.

Планируется, что выставка живописи и графики Леонида Гервица из фондов Пушкинского Заповедника будет работать в Петровском до 1 марта.