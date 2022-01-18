Культура

Выставка «Зимние дни» откроется в Пскове 21 января

Выставка работ воскресной изостудии «Акварель» пройдет в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центральной городской библиотеке.

На выставке «Зимние дни» будут представлены 25 работ в жанре пейзаж. В ней примут участие Наталья Гречина, Любовь Сижко, Ирина Щербакова, Ольга Табакова и руководитель студии - член Союза художников России Галина Дячок.



Изостудия «Акварель» работает в Пскове 22 года, напомнили в библиотеке. За это время усилия руководителя студии Галины Дячок были направлены на эстетическое просветительство, на пробуждение чувства прекрасного в своих учениках независимо от их возраста и профессии, добавили в библиотеке.

«Посетителем изостудии мог быть и уставший от продаж менеджер, и креативный учитель, и женщина инновационного типа, и ребенок. Кому-то упражнения в прекрасном помогали снизить уровень стресса (как известно, изобразительное искусство является одним из полезных и действенных способов релаксации), а кому-то - повысить самооценку и раскрыть свой талант. Все приходящие в студию по воскресеньям считают, что качественное время важнее количественного. И все студийцы любят пленэры, которые не только отличный способ времяпрепровождения, но и возможность реализовать необычные идеи и замыслы под патронажем мастера», - отметили организаторы выставки.

В экспозицию также вошли работы детей, и в них - чистота помыслов, радость жизни, богатство фантазии, все то, что сегодня является дефицитом в мире взрослых, добавили в библиотеке.



Пейзажная выставка «Зимние дни» изостудии «Акварель» откроется 21 января в 18.00 в здании Центральной городской библиотеке на улице Конной, 6. Увидеть экспозицию можно будет до 16 февраля. Всем гостям вручат сувениры.