Культура

Творческий клуб «Рио-Рита» обрел новый дом в Пскове

Творческий клуб для людей пожилого возраста «Рио-Рита» обрел новый дом в Пскове. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава администрации города Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Instagram-аккаунт главы администрации города Пскова Борис Елкин

Площадкой для встреч и активного досуга стал просторный и светлый зал в Доме офицеров, в котором специально для клуба провели ремонт. Там участники теперь будут общаться, танцевать, петь романсы и проводить поэтические вечера. Раньше «Рио-Рита» располагался в «Таблетке» в Летнем саду.

«Для муниципалитета было важно сохранить "Рио-Рита". Это уникальный коллектив, который объединил более 100 псковичей серебряного возраста. Для многих из них он стал вторым домом, местом, где отдыхает душа и тело», - отметил сити-менеджер и поздравил коллектив клуба с новосельем, пожелал его участникам здоровья и творческих успехов.