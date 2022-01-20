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Культура

Лепить пушкинского Золотого петушка научила святогорских школьников мастерица из Дивеева

21.01.2022 19:16|ПсковКомментариев: 0

Авторы работ, представленных на новой выставке «“Строкою Пушкина воспеты…”. Пушкинские литературные герои в дивеевской глиняной игрушке» (гиперссылка: https://pln-pskov.ru/culture/436571.html) в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», провели мастер-класс для воспитанников Пушкиногорской санаторной школы-интерната. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в музее.

Наталья Крушинская. Фото: Наталья Алексеева (музей-заповедник «Михайловское»).

Зачинатель молодой художественной традиции Наталья Крушинская рассказала участникам мастер-класса об особенностях игрушки и показала, как сделать фигурку Золотого петушка из пушкинской сказки. Все, побывавшие на этом необычном занятии, были особенно впечатлены тем, что цветная, по сути, игрушка создается без помощи красок, одним сочетанием глины разных оттенков. Материал для лепки — особую, очень легкую и пластичную цветную глину, которую добывают близ Дивеева — гости из Новгородской области привезли с собой.

Проводить мастер-класс помогает заместитель председателя ассоциации «Дивеевская игрушка» Людмила Панова. Фото: Наталья Алексеева (музей-заповедник «Михайловское»).

Напомним, что выставка «“Строкою Пушкина воспеты…”. Пушкинские литературные герои в дивеевской глиняной игрушке» развернута в Научно-культурном центре музея (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Побывать на ней можно до 2 апреля.

Теги: #Пушкинские Горы #пушкинский заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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