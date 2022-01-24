Культура

Открытие Года культурного наследия народов России состоится в Пскове

Год культурного наследия народов России откроет модельная библиотека «БиблиоЛюб» в Пскове 30 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Открытие пройдет в 14.00 на улице Николая Васильева, 83«А». Участники мероприятия смогут познакомиться с выставкой «Лоскутное шитье» из собрания Псковского областного центра народного творчества, а также увидеть авторские куклы, созданные в лоскутной технике Марией Разумовской. Специалисты центра расскажут об особенностях традиционной техники и продемонстрируют ее актуальность.

В рамках события руководитель проекта «Псковские сказки для детей» Анастасия Попова проведет презентацию и расскажет об одноименной книге. Сотрудники библиотеки представят цикл мероприятий «Дружный хоровод народных сказок», который пройдет в течение всего года (видео-презентации, виртуальные выставки, онлайн-викторины).

В администрации отметили, что украшением мероприятия станут народные песни и сказки региона в исполнении фольклорного ансамбля «Уграда» и фольклорного дуэта Анны Уйбо и Ксении Донсковой.