Культура

Выставка победителей международного конкурса «Мы – дети космоса» откроется в Пскове

Открытие выставки победителей Международного конкурса детского рисунка «Мы – дети космоса» состоится в музейном комплексе «Двор Постникова» 2 февраля в 16.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили Псково-Изборском объединенном музее-заповеднике.

Выставку представляют благотворительный фонд имени Е. И. Рерих и Международный центр Рерихов, которые в 2016 году выступили организаторами проекта при поддержке Российской академии художеств.

В музее отметили, что это единственный в мире детский конкурс, посвященный космизму – особому направлению изобразительного искусства, в котором космос предстает в виде духовного пространства мысли, чувства, света и красоты.

На выставке представят 89 лучших рисунков. В художественных произведениях детей возраста от 5 до 14 лет отразились глубокие философские размышления на темы: «Я живу в космосе, а космос живет во мне», «Красота – основа космоса», «Космос глазами сердца», «Симфония великого космоса» и «Космос – это радуга света».

Зрители откроют для себя миры духовной Вселенной, незримо присутствующие рядом. «Ощущая и постигая их сердцем, дети передают в своем оригинальном творчестве связанные с этими мирами глубокие внутренние переживания, свое удивительное космическое мироощущение, новый взгляд на мироздание, природу и человека. Шедевры юных художников, посвященные космосу, дают возможность почувствовать, что мы – отражение звезд, пережить полет Земли в четвертом измерении, услышать разговор со звездой, испытать озарение из космоса, ощутить музыку вечности и даже увидеть мыслеформы», - подчеркнули в учреждении.

Передвижные выставки конкурса становятся настоящими культурными событиями, привлекая внимание тысяч детей и взрослых. В России и за рубежом их состоялось уже более 70. До приезда в Псков работы юных художников экспонировались в Общественной палате Российской Федерации в Москве, Государственном музее современной истории России и Центральном доме ученых, в Музее изобразительных искусств в Калининграде, в Александровском художественном музее, а также в Государственном музее имени А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина в Казани.

Конкурс «Мы – дети космоса» отметили дипломом национальной премии «Гражданская инициатива» как один из лучших общественных инициатив в области культуры. Его цель - поддержка творчески одаренных детей, привлечение внимания к их духовно-нравственному миру, расширение представлений о человеке и космосе, о взаимосвязи человека, планеты и Вселенной.

Партнерами проекта стали Международный союз педагогов-художников, Российская академия естественных наук, Ассоциация музеев космонавтики России и Международная ассоциация фондов мира. С дополнительными материалами о конкурсе можно ознакомиться на сайте.