Культура

Посвященная сказке Андерсена выставка творческих работ проходит в Пскове

Псковичей приглашают познакомиться с выставкой творческих работ студентов Псковского политехнического колледжа, посвященных образам персонажей сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в детской экологической библиотеке «Радуга».

Фото здесь и далее: детская экологическая библиотека «Радуга»

«Снежная королева» - одна из самых длинных и самых популярных сказок писателя, отметили в учреждении. Это сказка о любви, преданности, целеустремленности, доброте, борьбе со злом, в которой также присутствуют религиозные мотивы.

Существует мнение, что прототипом главной героини с ее холодным сердцем стала неразделенная любовь Андерсена - оперная певица Енни Линд. По другой информации, отец Андерсена перед смертью сказал ему, что за ним пришла Ледяная дева. В библиотеке добавили, что, возможно, обе версии правдивы, и автор объединил в образе героини равнодушную красавицу и мифическую посланницу смерти.

Какой увидели Снежную королеву и других персонажей сказки молодые художники, псковичи могут узнать на выставке, которая пройдет с 26 января по 14 февраля по адресу: город Псков, улица Новоселов, 11, детская экологическая библиотека «Радуга» МАУК «ЦБС» города Пскова. Задать вопросы можно по телефону: 53-68-53.

В библиотеке напомнили, что во избежание распространения COVID-19 использование средств индивидуальной защиты в период нахождения в учреждении обязательно.