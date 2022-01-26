Культура

Еще три дня будут экспонировать в «Михайловском» альбом с автографом Пушкина

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» завершает работу уникальная выставка «Музыкальная гостиная пушкинской поры» — совместный проект Пушкинского заповедника и Российского национального музея музыки (Москва). Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», демонтаж экспозиции начнется уже в первых числах февраля. Познакомиться с раритетами, представленными в ней, псковичи и гости региона могут с 29 по 30 явнаря.

Автограф Пушкина в альбоме княгини Голицыной. Фото: Наталья Алексеева (музей-заповедник «Михайловское»)

В заповеднике напомнили, что на выставке можно увидеть произведения живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Кроме того, посетителям представят авторские рукописи, редкие печатные издания, музыкальные инструменты конца XVIII — первой половины XIX века, а также образцы мебели и предметы интерьера, характерные для гостиных пушкинского времени как из фондов Музея музыки, так и из собрания «Михайловского».

Центральный экспонат «Гостиной…» — рукописный альбом княгини Наталии Голицыной с 63 автографами, в том числе — величайших поэтов, музыкантов, писателей, от Ивана Крылова и Василия Жуковского до Оноре де Бальзака и Ференца Листа. Есть в альбоме Натальи Голицыной и запись, сделанная рукой Пушкина.

Помимо этого, на выставке находятся единственный дошедший до наших дней экземпляр московского издания «Кантаты Александру I» и портрет его владелицы, автора пьесы, Зинаиды Волконской. Уникальное нотное издание предоставил Музей музыки, а портрет княгини — литографию итальянского мастера Батистелли по рисунку Эмилии Россе — достали из «запасников» Пушкинского заповедника.

В музее напомнили, что выставочный проект «Музыкальная гостиная пушкинской поры», осуществленный при поддержке министерства культуры РФ, — первый опыт сотрудничества Пушкинского заповедника и Музея музыки. Значение этого совместного проекта псковского и столичного музеев для региона высоко оценил губернатор Михаил Ведерников.

Важно, что за время работы экспозиции е посещали юные любители искусства, в том числе учащиеся начальных и средних классов Пушкиногорской школы имени Пушкина, воспитанники музейной Студии эстетического развития детей, подчеркнули в «Михайловском».

Выставку развернули в Научно-культурном центре музея-заповедника (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Посетители в возрасте от 14 до 22 смогут оплатить билет на нее, воспользовавшись «Пушкинской картой».