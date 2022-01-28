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Культура

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Ольгой Тимофеевой

28.01.2022 13:03|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ней итоги работы сферы культуры в 2021 году и планы на текущий год. Каковы итоги реализации в псковском регионе «культурного» нацпроекта? В каких районах в новом году появятся автоклубы? Как продвигается процесс реновации «Таблетки» под областной театр кукол? Каковы планы по строительству Центра культурного развития на улице Юности в Пскове? Кто возглавит областную филармонию после ухода Елизаветы Барышниковой с поста директора?

Эти и другие вопросы будут заданы Ольге Тимофеевой в рамках прямого эфира. Присоединяйтесь к обсуждению по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена.

Теги: #эхо москвы в пскове #Подстрочник
Источник: Псковская Лента Новостей
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