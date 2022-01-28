Культура

Юрия Кремнева назначили директором Псковского районного центра культуры

Глава Псковского района Наталья Федорова подписала распоряжение о назначении Юрия Кремнева на должность директора Псковского районного центра культуры вчера, 28 января. Об этом сообщается в группе администрации Псковского района «ВКонтакте».

Фото: администрация Псковского района «ВКонтакте»

До прихода в 2018 году на работу в Псковский районный центр культуры (ПРЦК) Юрий Кремнев служил в правоохранительных органах и Псковском юридическом институте ФСИН России. Также он занимался организацией научной и редакционно-издательской деятельности, а после выхода на пенсию работал в военном комиссариате Псковской области и был помощником комиссара по военно-патриотической работе, отметили в администрации.

Юрий Кремнев – автор книги «Военный комиссариат Псковской области. 100 лет на службе Отечеству». Работая в ПРЦК, исполнял функции пресс-службы администрации Псковского района и отвечал за взаимодействие со СМИ, добавили в администрации.

«Псковский районный центр культуры – достаточно большое муниципальное учреждение, в его структуру в настоящее время входят 16 действующих домов культуры, 5 самостоятельных библиотек, 11 библиотечных подразделений и Карамышевский культурно-исторический центр», - напомнили в администрации.