Культура

Скульптор Андрей Мартьянов назвал Псков своим местом силы

Петербургский скульптор и один из организаторов выставки «Смоляная вода» Андрей Мартьянов назвал Псков своим местом силы. Сегодня, 31 января, он стал гостем программы «Беседка» в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Скульптор отметил, что, несмотря на то, что постоянно живет и работает в Санкт-Петербурге, считает себя псковичом. «Наверное, у каждого человека есть его любимое место, любимый город, такое место силы, где он черпает вдохновение. Я оказался здесь когда-то случайно», - добавил Андрей Мартьянов и пояснил, что его родители - пограничники, и во время развала Советского Союза их семью переселили в поселок Белорусский Пыталовского района. Затем семья переехала в Псков.

По словам художника, его родители до сих пор проживают в Пскове, поэтому и он с семьей проводит много времени в своем доме в пригороде. «По сути, я живу и работаю на два города - Санкт-Петербург и Псков», - сказал Андрей Мартьянов.

Комментируя решение провести в Пскове выставку «Смоляная вода», коллега Андрея, художник Олег Михайлов подчеркнул, что «Андрей как патриот очень хотел сделать выставку и подарить ее своему городу».

Также художник Олег Михайлов отметил, что в детстве часто проводил лето на даче в Невельском районе. «Уже лет 20, как нет этого дома, а мне до сих пор снится и эта деревня, и озеро, на котором я учился ловить рыбу», - рассказал он и добавил, что и сейчас летом снимает дачу в Красногородском районе.

Кроме того, художники во время обучения проходили практику в Пушкинских Горах. «Тесной связь остается и развивается», - заключил Олег Михайлов.

Художник Максим Моргунов отметил, что тоже каждое лето ездит на дачу, которая находится на границе Псковской и Новгородской областей. «Каждое лето я езжу и пишу Псковскую землю. На Новгородской земле больше плоскости, а когда мне нужны холмы - я еду и пишу Псковскую. Она особенная по своей фактуре, пластике, свету и воздуху», - оценил Максим Моргунов и добавил, что в псковском регионе есть база художников, куда ездят первокурсники во время обучения. Также он вспомнил, как сам ездил копировать фрески Мирожского монастыря во время обучения.