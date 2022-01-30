Культура

Международные Каверинские чтения пройдут в Пскове в апреле

VIII международные Каверинские чтения пройдут в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина в рамках XVII международного книжного форума «Русский запад». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной универсальной научной библиотеке.

Фото: Псковская областная универсальная научная библиотека

Чтения будут посвящены 120-летию известного русского писателя, драматурга и сценариста, псковича Вениамина Каверина и 20-летию Музея романа «Два капитана». Торжественное открытие чтений состоится 19 апреля.

В этот же день начнет работу научно-практическая конференция «В. А. Каверин. Наследие». Доклады затронут нравственно-философские смыслы литературного творчества писателя, его участие и роль в литературном объединении «Серапионовы братья» и отражение Великой Отечественной войны в самых известных произведениях. Речь пойдет о прототипах героев книг Вениамина Каверина, о его литературных сказках и публицистической деятельности, о краеведческих, художественных и исследовательских аспектах в творчестве писателя и воспоминаниях современников.

Планируется участие родственников писателя из Москвы, США и Австралии. Кроме того, на мероприятие пригласили друзей и партнеров библиотеки из Латвии, Санкт-Петербурга, Архангельска, Полярного, Уфы, Перми, Орла. Ожидается присутствие актера Бориса Токарева, сыгравшего роль Сани Григорьева в экранизации романа 1976 года, актеров мюзикла «Норд-Ост» (Москва) и писателя Дмитрия Быкова.

Конференция продлится два дня. Решение о формате проведения (онлайн или очно) будет приниматься в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе. Так 19 и 20 апреля все желающие смогут побывать на дне открытых дверей музея романа «Два капитана». Завершатся чтения экскурсией по каверинским местам Пскова.

В библиотеке напомнили, что XVII международный книжный форум «Русский Запад» пройдет в Псковской областной универсальной научной библиотеке с 20 по 23 апреля.