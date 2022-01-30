Культура

Подрядчика на строительство Центра культурного развития определят в Пскове

Подрядчика на строительство Центра культурного развития определят в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Конкурс по выбору подрядчика объявят в ближайшее время, сказала председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева во время рабочей встречи в режиме видео-конференц-связи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в понедельник, 31 января.

По ее словам, проект здания готов. Специалисты сделали его привязку к местности и получили положительное заключение государственной экспертизы. Центр разместится на Запсковье, в одном из развивающихся жилых микрорайонов на улице Юности, что крайне актуально, так как в шаговой доступности нет вообще никаких учреждений культуры, отметила Ольга Тимофеева.

В здании обустроят зрительный зал почти на 200 мест, танцевальный и гимнастический залы, помещения для кружковой работы и пространства для проведения конференций и методических семинаров для специалистов сельских домов культуры и социо-культурных центров.

Строительство Центра культурного развития займет два года. На эти цели направят средства нацпроекта «Культура» и софинансирование из областного бюджета. Губернатор отметил значимость будущего учреждения культуры и подчеркнул необходимость держать на особом контроле ход конкурсных процедур и реализации проекта: «Очень важно, чтобы на объект вышел добросовестный подрядчик».

В рамках встречи Ольга Тимофеева также доложила Михаилу Ведерникову о реконструкции районных и сельских ДК, создании модельных библиотек и приобретении автоклубов. Так, в этом году по национальному проекту «Культура» завершится реконструкция дома культуры в Смуравьево Гдовского района, в деревне Лющик Бежаницкого района и Переслегино Великолукского района. Торошинский дом культуры поставят на капремонт.

Также благодаря нацпроекту модернизуют Дновскую библиотеку. По поручению главы региона деньги на капитальный ремонт здания предусмотрели в областном бюджете на этот год, а федеральные ассигнования пойдут на создание модельной библиотеки. В рамках рабочей встречи стороны обговорили «дорожную карту» реализации проекта.

Помимо Дно, в течение года модельные библиотеки появятся также в Дедовичах, Палкино и Печорах. Для семи районов запланировали заключительную поставку автоклубов.

Кроме того, продолжится работа по обновлению фондов библиотек. В прошлом году при поддержке федерального центра и дарителей Псковский регион получил около 40 тысяч экземпляров новых книг.

Губернатор отметил, что по итогам прошлого года показали нацпроекта «Культура» в Псковской области благодаря добросовестной работе комитета и специалистов на местах были выполнены на 100%, и задача этого года — сохранить и приумножить набранную динамику и качество работы.