Культура

Отметить Масленицу в усадьбе Римского-Корсакова предлагают псковичам

Традиционное празднование Масленицы и проведение театрализованной интерактивной программы по опере «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова «Проводы Масленицы в царстве Берендея» планируется в усадьбе композитора в Псковской области в период с 15 февраля по 9 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

«Вы посмотрите и поучаствуете в настоящем спектакле на балконе вечашского дома-музея. Роли царя Берендея, скоморохов, Леля, Снегурочки, наездников и птичек при желании сможете исполнить вы сами. Неотъемлемой частью программы станет участие в масленичных увеселениях – играх, эстафетах, хороводах, катании с горки на санках, на карусели, состязаниях в силе и ловкости. Не обойдется и без сожжения чучела Масленицы», - рассказали в музее.

Каждый желающий сможет угоститься чаем на травах с блинами и вареньем. Также в программу включены экскурсии по усадебным домам Любенска и Вечаши.

Предполагается, что программа будет длиться 3-3,5 часа. Стоимость посещения составляет 500 рублей для взрослых, 400 рублей для учащихся и студентов, 350 рублей за вход заплатят дети в возрасте до 16 лет. При этом входные билеты в усадьбу, дополнительные экскурсии и прочие составляющие оплачиваются отдельно.

Напомним, усадьба находится в деревне Вечаша Плюсского района. Уточнить любую информацию и записаться на мероприятие можно по телефонам: +7 (811-33) 21-553, +7 (811-33) 21-253.

Организаторы добавили, что празднование состоится при благополучной эпидемиологической обстановке.