Культура

Посвященную пяти органам чувств культурную программу организовали в Пскове

Двор Постникова приглашает жителей Псковской области посетить пять площадок, посвященных органам чувств, в рамках программы «Влюбленные в искусство - новый формат». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псково-Изборском музее-заповеднике.

Фото здесь и далее: Псково-Изборский музей-заповедник

«Для поклонников культурного вечернего отдыха впервые Двор Постникова зажигает огни. Мы признаемся в чувствах к искусству! И мы задействуем все пять чувств человека - обоняние, осязание, зрение, вкус и слух!» - рассказали в музее.

Посетителей ожидает площадка «Глазами художника», посвященная выставке победителей Международного конкурса детского рисунка «Мы – дети Космоса». Гостям предлагают задействовать свое зрение через восприятие цвета, света, формы и пространства. Ведущий площадки раскроет тему космизма, в которой космос предстает в виде духовного пространства мысли, чувства, света и красоты.

Главной темой площадки «Соприкосновение», разместившейся на выставке «Псковский изразец. Начало» будет осязание. Как отметили в музее, через процесс создания объема и формы псковского изразца посетители смогут познать важность чувства осязания.

На площадке «Мастерская иконописца» будет доступна выставка «Лики прошлого. Возвращение», где задействуется обоняние. Гости погрузятся в процесс подготовки и создания иконы через мастерскую иконописца. Здесь можно будет почувствовать натуральные ингредиенты, которые используются при написании иконы: воск, ладан и другие.

На временной выставке одного предмета (натюрморта) вкус раскроется по-новому, эта площадка называется «Момент вкуса». А на площадке «Слушая искусство» главное - слушать и слышать. В этом гостям поможет классическая музыка - она выступит проводником в искусство через чувства.

«Назначьте свидание в музее! Ощутите полноту восприятия жизни!» - пригласили псковичей.

Так, стоимость посещения составит 400 рублей с пары, 300 рублей - с человека. Также можно воспользоваться «Пушкинской картой». Билеты продаются на сайте и в кассах музея:

главное здание музея, на улице Некрасова, 7,

Приказная палата, Кремль, 4,

Двор Постникова на улице Олега Кошевого, 2.

Посещение программы проходит по сеансам. Первый начинается в 18.30, второй - в 20.30 (группами до 40 человек).