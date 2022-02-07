Лектории для родителей проведут в Островском районе по проекту «Киноуроки в школах России»

План тематических лекториев для родителей, студентов и заинтересованных граждан составят в Островском районе в рамках реализации проекта «Киноуроки в школах России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.
Фото здесь и далее: администрация Островского района
Глава Островского района Дмитрий Быстров подчеркнул важность всероссийского проекта «Киноуроки в школах России» в деле воспитания подрастающего поколения. Об этом он высказался на заседании межведомственного координационного совета по реализации направлений демографической политики на период до 2025 года.
По его мнению, это проект заслуживает того, чтобы к нему «шире подключились и учреждения культуры района», а школы, где «это дело поставлено на достаточно высоком уровне», должны помочь в организации процесса.
«Думаю, что круг социальной практики не должен замыкаться только на какую-то творческую деятельность или труд на пришкольных участках. Это может быть посильная помощь нашим ветеранам, пенсионерам, нуждающейся категории людей. Такая помощь способствует развитию таких качеств как сострадание, доброта, милосердие, работа в команде, ответственность за свои поступки», - отметил руководитель муниципалитета.
Обобщая итоги реализации проекта «Киноуроки в школах России» в островских школах, заместитель главы администрации Островского района Лариса Иванова подтвердила высокую степень воздействия и восприятия идеи кинофильмов на школьников. По ее словам, об этом свидетельствует то, как эмоционально ребята обсуждают просмотренные фильмы и поступки главных героев, примеряют их на себя и собственный класс.
Как отметили классные руководители, после просмотра фильмов большой процент детей добровольно участвует в социальных практиках, а родители вместе с детьми устраивают семейный просмотр фильмов из серии «Киноуроки в школах России».
По итогам работы заседания межведомственного координационного совета приняли решение организовать работу по изучению и организации ведения в соответствии с «Технологической картой реализации всероссийского проекта "Киноуроки в школах России"» и календарно-тематическим планированием киноуроков на 2021-2022 учебный год. Кроме того, в соответствии с календарно-тематическим планированием киноуроков составят план тематических лекториев для родителей, студентов Островского многопрофильного колледжа и заинтересованных граждан.
В районной администрации добавили, что все участники проекта зарегистрированы на сайте kinouroki.ru, а в каждом образовательном учреждении и организации культуры Островского района назначено ответственно лицо за реализацию всероссийского проекта «Киноуроки в школах России».