Культура

Лектории для родителей проведут в Островском районе по проекту «Киноуроки в школах России»

План тематических лекториев для родителей, студентов и заинтересованных граждан составят в Островском районе в рамках реализации проекта «Киноуроки в школах России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Фото здесь и далее: администрация Островского района

Глава Островского района Дмитрий Быстров подчеркнул важность всероссийского проекта «Киноуроки в школах России» в деле воспитания подрастающего поколения. Об этом он высказался на заседании межведомственного координационного совета по реализации направлений демографической политики на период до 2025 года.

«Любые средства и методы воспитательного процесса, которые позитивно влияют на развитие личностных качеств молодежи, особенно юных школьников, надо приветствовать и поддерживать. С какими нравственными и морально-этическим установками наши дети войдут в период взрослой жизни, таким, по большому счету, и будет наше будущее общество. Практика реализации всероссийского проекта "Киноуроки в школах России" в образовательных организациях Островского района как пилотной площадки Псковской области показала достаточно высокую эффективность воспитательного воздействия», - сказал Дмитрий Быстров.

По его мнению, это проект заслуживает того, чтобы к нему «шире подключились и учреждения культуры района», а школы, где «это дело поставлено на достаточно высоком уровне», должны помочь в организации процесса.

«Думаю, что круг социальной практики не должен замыкаться только на какую-то творческую деятельность или труд на пришкольных участках. Это может быть посильная помощь нашим ветеранам, пенсионерам, нуждающейся категории людей. Такая помощь способствует развитию таких качеств как сострадание, доброта, милосердие, работа в команде, ответственность за свои поступки», - отметил руководитель муниципалитета.

Обобщая итоги реализации проекта «Киноуроки в школах России» в островских школах, заместитель главы администрации Островского района Лариса Иванова подтвердила высокую степень воздействия и восприятия идеи кинофильмов на школьников. По ее словам, об этом свидетельствует то, как эмоционально ребята обсуждают просмотренные фильмы и поступки главных героев, примеряют их на себя и собственный класс.

Как отметили классные руководители, после просмотра фильмов большой процент детей добровольно участвует в социальных практиках, а родители вместе с детьми устраивают семейный просмотр фильмов из серии «Киноуроки в школах России».

По итогам работы заседания межведомственного координационного совета приняли решение организовать работу по изучению и организации ведения в соответствии с «Технологической картой реализации всероссийского проекта "Киноуроки в школах России"» и календарно-тематическим планированием киноуроков на 2021-2022 учебный год. Кроме того, в соответствии с календарно-тематическим планированием киноуроков составят план тематических лекториев для родителей, студентов Островского многопрофильного колледжа и заинтересованных граждан.

В районной администрации добавили, что все участники проекта зарегистрированы на сайте kinouroki.ru, а в каждом образовательном учреждении и организации культуры Островского района назначено ответственно лицо за реализацию всероссийского проекта «Киноуроки в школах России».