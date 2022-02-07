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Культура

В Пскове наградили лучших поэтов и чтецов

09.02.2022 18:16|ПсковКомментариев: 0

Торжественное награждение победителей XI городского конкурса молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница» состоялось в креативном пространстве «Лофт» 8 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Мероприятие прошло в формате открытого микрофона, где не только победители, но и участники конкурса могли прочитать стихотворение на выбор и сказать несколько слов, поблагодарив своих учителей, педагогов и наставников, а также организаторов конкурса.

Публике были представлены работы иллюстраторов, которые впервые украсили сборник произведений «Чернильница - 2021» в этом году.

Победители шести номинаций получили памятные подарки и дипломы. Кроме того победители и участники конкурса могли забрать с собой сборник произведений конкурса.

Тех, кто еще не забрал свои победные призы, дипломы и сборники, организационный комитет конкурса приглашает в Молодежный центр с 9:00 до 18:00 по адресу: улица Максима Горького, дом №15.

Теги: #конкурс #культура
Источник: Псковская Лента Новостей
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