Культура

«Квартирник о любви» пройдет в Пскове 14 февраля

«Квартирник о любви» пройдет в Центре развития молодежи «Лофт» в Пскове 14 февраля, сообщается в Instagram-аккаунте центра.

Фото: Instagram-аккаунт Центра развития молодежи «Лофт»

«Понедельник не только день тяжелый, но еще и Святого Валентина. План простой: 14 февраля в 19:00 приходим в "Лофт" на уютный квартирник и слушаем песни о любви», – пригласил на мероприятие центр.

На квартирнике будут петь Вадим Флаворс, Анастасия Ткаченко, Тахир Ташпулатов и Александра Орлова. На концерте прозвучат песни собственного сочинения, а также каверы на Земфиру, Ляписа Трубецкого, группы «Порнофильмы», «Нервы», «Один солнечный день в Сибири», «Маяк» и многих других.

Мероприятие пройдет в режиме COVID-free.

Приобрести билеты можно по ссылке или у администратора «Лофта».

Возрастные ограничения: 16+